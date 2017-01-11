Окупація всієї України не вдалася, але плани Путіна нікуди не зникли, – Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що анексія Криму – лише перший пункт плану Кремля щодо України.

Про це він пише у своїй статті, передають "Крим.Реалії".

"Росія анексувала Крим всупереч всім його нормам. Змиритися з цим не можна – це ляпас не тільки Україні, але і всій світовій спільноті. Окупація Криму – лише перший крок на шляху до повного знищення української державності. Коли Путін тільки починав свою операцію в Криму, багато західних політиків теж вважали, що мова йде лише про цей півострів-символ, і розраховували, що російський диктатор не піде далі. Ці розрахунки виявились помилковими", – зазначив журналіст.

Портников нагадав, як під час промови на церемонії анексії Криму глав Росії Володимир Путін висунув претензії, що мовляв, півострів "подарований" Україні більшовиками.

А потім почалася військова операція по приєднанню східних областей України, яку зупинили тільки наші військові і добровольці. Якби ця операція увінчалася успіхом – то тоді претензії були б заявлені вже на всю українську територію. І потім відбулася б окупація цієї решти території з її подальшим приєднанням до Російської Федерації,

– вважає український журналіст.

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Він додав, що спорудження пам'ятника князю Володимиру у Москві мало б стати кульмінацією цього плану Кремля. Але окупація всієї України не вдалася, а пам'ятник залишився. Так як і плани Володимира Путіна знищити Україну.