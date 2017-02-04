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Підприємець цинічно нажився на утепленні школи: подробиці скандалу

13:50, сьогодні 841 Читать новость на русском

На Тернопільщині підприємець отримав півтора мільйона гривень для утеплення школи. Проте роботи виконані не якісно, матеріали значно дешевші, ніж заклали в кошторисі, а решта грошей – просто зникла.

У школі села Велика Березовиця навчаються майже 400 учнів. Щоб діти не мерзли взимку, селищна рада вирішила утеплити будівлю. Майже мільйон перерахували з держбюджету, а ще півмільйона дали з місцевого.

Роботи почали наприкінці жовтня. Працювали щодня. І навіть під час морозів, що не допустимо при виконанні таких робіт.

Активісти підрахували – коштує такий ремонт максимум 800 тисяч гривень, але аж ніяк не півтора мільйона. У школі роботою будівельників не задоволені.

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Більше того, акти про виконані роботи управління капітального будівництва підписало наприкінці грудня. Проте, фактично роботи завершили лише наприкінці січня.

Більше – дивіться у відеосюжеті.

Теги: Україна освіта Скандал гроші Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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