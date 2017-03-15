Підсумковий випуск новин за 21:00: Боротьба з "колекціонерами" паспортів. Інтерв'ю з Березюком
Випуск новин 23:31, 14 березня 60 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 14 березня станом на 21:00 – у Верховній Раді депутати пропонували методи боротьби з тими, хто має подвійне громадянство. Депутат Олег Березюк повідомив про своє ставлення до дій влади стосовно блокади.
Також у випуску:
Українці зможуть їздити в Туреччину за ID-картками.
Загострення ситуації в зоні АТО.
В Україні вперше відзначають День добровольця.
Джерело: 24 Канал
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