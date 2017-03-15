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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Підсумковий випуск новин за 21:00: Боротьба з "колекціонерами" паспортів. Інтерв'ю з Березюком

Випуск новин 23:31, 14 березня 60 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 14 березня станом на 21:00 – у Верховній Раді депутати пропонували методи боротьби з тими, хто має подвійне громадянство. Депутат Олег Березюк повідомив про своє ставлення до дій влади стосовно блокади.

Також у випуску:

Українці зможуть їздити в Туреччину за ID-картками.

Загострення ситуації в зоні АТО.

В Україні вперше відзначають День добровольця.

Теги: Блокада АТО Олег Березюк Самопоміч Верховна Рада Випуск новин Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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