Підсумковий випуск новин за 21:00: Боротьба з "колекціонерами" паспортів. Інтерв'ю з Березюком

У підсумковому випуску новин 14 березня станом на 21:00 – у Верховній Раді депутати пропонували методи боротьби з тими, хто має подвійне громадянство. Депутат Олег Березюк повідомив про своє ставлення до дій влади стосовно блокади.

Також у випуску: Українці зможуть їздити в Туреччину за ID-картками. Загострення ситуації в зоні АТО. В Україні вперше відзначають День добровольця.

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