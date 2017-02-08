Підтримай українське. Розробники збирають кошти на унікальний аксесуар-гаджет

Українці вміють поєднувати функціональність з красою. І основний доказ тому — кулон SenStone, який стильно виглядає та перетворює голосові нотатки на текст.

SenStone – це модуль-кулон, який є на перетині штучного інтелекту та моди. Він дозволяє переводити голосові нотатки в текст, сортувати, здійснювати швидкий пошук за ключовими словами, темою, датою і місцем, де ви були, коли робили нотатку.

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Головна його особливість – це не лише запис у память, а й можливість робити це, не витягуючи телефон. Злегка натиснувши його, ви можете записати будь-яке повідомлення, і воно збережеться у вас в телефоні у вигляді нотатки.

Наступного разу, коли ви дістанете телефон, вам доведеться лише прийняти її або підредагувати. Кулон стильний та легкий, має кілька конфігурацій кріплення, щоб бути постійно коло вас, і простий у використанні.

Ми завершили роботу над прототипом, розіслали 12 прототипів на рев'ю журналістам у США і Великобританії. Прототип готовий до виробництва і збір коштів для виготовлення першої партії і є основною метою "Кікстартеру", – розповів засновник стартапу Назар Федорчук

Сьогодні о 20 годині розпочнеться збір коштів на Kickstarter для запуску масового виробництва. У продажі він може з'явитись уже цього року. Коштуватиме 120 доларів.