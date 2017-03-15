16:49
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Скандал на Львівщині. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
15:08, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Після сутички з Парасюком поліцейські отримали нагороди від Авакова

16:22, сьогодні 764 Читать новость на русском
Вище керівництво поліції та правоохоронці з Донбасу
Вище керівництво поліції та правоохоронці з Донбасу / МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив відомчі нагороди поліцейським Донеччини, які несли службу на блокпостах в районі Слов’янська та Краматорська. Саме поблизу Слов'янська сталась сутичка між ними та народним депутатом Володимиром Парасюком.

Вони отримали нагрудні знаки "За відвагу у службі", повідомляється на офіційному сайті МВС.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У нардепа кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ. Згодом сам парасюк оприлюднив відео сутички.

В міністерстві зазначають, що травми внаслідок сутички з Парасюком отримало сім поліцейських. В поліції теж оприлюднили своє відео подій. Після цього було відкрито кримінальне провадження за фактом сутички.

Такі дії народного обранця не змогли залишитися поза увагою вищого керівництва. На сутичку відреагував і Президент України Петро Порошенко, й решта народних депутатів.

Самих же правоохоронців, які перебували на блокпосту, сьогодні привели до зали Верховної Ради. Однак заступник голови ВРУ Оксана Сироїд закрила засідання парламенту через порушення регламенту.

Нардеп Олег Береза згодом пояснив свою позицію, чому він привів правоохоронців у Раду.

Хоча народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що поліцейських у Раду привів нардеп Ігор Кононенко.

Теги: Україна Політика Блокада Верховна Рада Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Поліція Володимир Парасюк
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Если не можешь побороть протест – возглавь его
сьогодні, 16:30 Если не можешь побороть протест – возглавь его
Юрий Касьянов 829
Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
сьогодні, 15:12 Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
Тимур Чмерук 455
Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
сьогодні, 14:30 Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
3853
Президент объявил о полной транспортной блокаде Донбасса – даст ли это результат?
сьогодні, 14:03 Президент объявил о полной транспортной блокаде Донбасса – даст ли это результат?
Сергій Гайдай 1776
Голландське опудало для України
сьогодні, 13:13 Голландське опудало для України
Борис Немировський 1531
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівкові курси валют 28 грудня: євро та долар синхронно дорожчають
 28 грудня 2016 , 20:02
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
У Москві розглядають справу затриманого журналіста Сущенка
 27 жовтня 2016 , 12:39
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук