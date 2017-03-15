Після сутички з Парасюком поліцейські отримали нагороди від Авакова

Вище керівництво поліції та правоохоронці з Донбасу / МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив відомчі нагороди поліцейським Донеччини, які несли службу на блокпостах в районі Слов’янська та Краматорська. Саме поблизу Слов'янська сталась сутичка між ними та народним депутатом Володимиром Парасюком.