Після сутички з Парасюком поліцейські отримали нагороди від Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив відомчі нагороди поліцейським Донеччини, які несли службу на блокпостах в районі Слов’янська та Краматорська. Саме поблизу Слов'янська сталась сутичка між ними та народним депутатом Володимиром Парасюком.
Вони отримали нагрудні знаки "За відвагу у службі", повідомляється на офіційному сайті МВС.
Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У нардепа кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ. Згодом сам парасюк оприлюднив відео сутички.
В міністерстві зазначають, що травми внаслідок сутички з Парасюком отримало сім поліцейських. В поліції теж оприлюднили своє відео подій. Після цього було відкрито кримінальне провадження за фактом сутички.
Такі дії народного обранця не змогли залишитися поза увагою вищого керівництва. На сутичку відреагував і Президент України Петро Порошенко, й решта народних депутатів.
Самих же правоохоронців, які перебували на блокпосту, сьогодні привели до зали Верховної Ради. Однак заступник голови ВРУ Оксана Сироїд закрила засідання парламенту через порушення регламенту.
Нардеп Олег Береза згодом пояснив свою позицію, чому він привів правоохоронців у Раду.
Хоча народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що поліцейських у Раду привів нардеп Ігор Кононенко.