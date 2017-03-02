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Питання Криму штучно замовчується, – експерт

22:41, сьогодні 17 Читать новость на русском
Три роки тому Росія окупувала Крим
Три роки тому Росія окупувала Крим / Укрінформ

Однією з причин того, що Путіну вдалося так легко окупувати Крим, була слабкість адміністрації Барака Обами. Якби США в 2014 році надали Україні відповідну військову, технічну допомогу, летальну зброю, розвіддані, інструкторів, то ситуація могла б бути зовсім іншою.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

Якби міжнародна спільнота показала Путіну свою позицію сили, особливо держави, які гарантували територіальну цілісність Україні – США і Великобританія – навряд чи російський президент пішов би далі. Путін добре розумів, що у разі його кроків на Донбас чи загострення військової ситуації в Криму, могла б розпочатися велика війна. А він не був до цього готовий ні в 2014 році і не готовий зараз,
– зауважив Постоловський.

Як зауважує експерт, останні три роки ми бачимо, що питання Криму штучно замовчується. Воно зникає з політичного і медіа-дискурсу.

"Є така тактика на замовчування. Це питання неприємне і дуже дратує наших західних партнерів з однієї причини: воно лежить в контексті Будапештського меморандуму, який підписувала Росія. Територіальну цілісність Україні гарантували, в першу чергу, США і Великобританія, а згодом до цього приєдналися Франція і Китай", – говорить політолог.

Однак, за словами Постоловського, Україна почула чіткий месидж від нової адміністрації Дональда Трампа, що жодні санкції не будуть зняті з Росії, доки Крим не буде повернено Україні. Тому, вважає він, Україна може очікувати посилення санкцій у зв’язку із ситуацією в Криму. Але Україна, за його словами, має активізувати свою політику в напрямку інформаційно-роз’яснювальної роботи про факти репресій, які зараз відбуваються на півострові проти кримських татар і українських активістів. Ці питання, зазначає політолог, треба піднімати в ООН, на ПАРЄ, подавати позови до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, три роки тому, 1 березня 2014 року, Рада Федерації РФ підтримала звернення Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил в Криму. 16 березня 2014 року відбувся так званий "референдум про статус Криму".

Більш детально про можливості повернення Криму читайте в матеріалі: Три роки анексії: коли і як можна повернути Крим

Теги: Україна Володимир Путін Політика Анексія Криму Україна-Росія
Джерело: 24 канал
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