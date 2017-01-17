Подробиці дипломатичного скандалу між Україною та Польщею

Новий дипломатичний скандал між Україною та Польщею набирає обертів через те, що меру міста Перемишль заборонили в'їзд до України на п'ять років. Про що він, власне, довідався сьогодні уже на кордоні у Шегинях.

Сьогодні, 17 січня, близько 14 години за київським часом українські прикордонники на пункті пропуску "Шегині – Медика" не впустили мера Перемишля на територію України. Про це Роберт Хома сам і повідомив, скликавши прес-конференцію одразу після інциденту.

За словами мера, він їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. Однак, уже на кордоні з'ясувалося, що ще 29 грудня минулого року він став персоною нон-ґрата в Україні.

Це безпрецедентна подія. Через півгодини очікування мене завернули з кордону і повідомили, що я не можу в’їхати в Україну. Так вирішила Служба безпеки України у листі, виданому 29 грудня минулого року,

– розповів Хома.

В документі, за словами мера Перемишля, причин заборони не було вказано. Висловлювати припущення він відмовився. У Службі безпеки України причини заборони пояснили доволі розмито.

Заборонили йому в'їзд ще в минулому році за його дії, які шкодять національним інтересам України, – прокоментувала речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

В СБУ детальніше пояснити ситуацію пообіцяли згодом. Водночас, кореспондент польського радіо Марек Цинкар має припущення щодо причин заборони в'їзду.

Можу припустити, що йдеться про підтримку мером Перемишля маршу орлят, який відбувся минулого року у Перемишлі. Марш у нас організовують націоналістичні організації,

– гадає кореспондент Польського радіо Марек Цинкар.

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Нагадаємо, що у цьому марші 10 грудня взяли участь чимало польських націоналістів. І усе це відбувалося під патронатом Роберта Хоми. Під час цієї акції звучали антиукраїнські гасла. Зокрема, учасники ходи вигукували "Cмерть українцям" і "Перемишль, Львів – завжди польські". Крім біло-червоних прапорів, несли і символіку націоналістичних і ультра-правих організацій.