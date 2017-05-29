Прогноз погоди на 30 травня: шалена спека та дощі

30 травня в Україні температура повітря в середньому становитиме 27 градусів тепла, натомість в центрі, включно з Києвом, і на заході очікуються дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своєму офіційному сайті.
За інформацією синоптиків, дощитиме в таких містах, як Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Тернопіль – на заході; Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава – центр.
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Крім того, дощовою буде погода на Сході України, а саме в Харкові та Сумах, а також прогнозуються дощі на Чернігівщині – північ.
На решті території України буде спекотно та сонячно.
Так, на заході найбільше температура прогріється на Волині – +27 – +29˚С, в центрі своєю чергою найспеконтніше буде у Черкасах і Дніпрі –+26 – +28˚С, а на півдні погода потішить теплом у Миколаївській області – +28 – +30˚С.
Щодо півночі та сходу, то тут буде дещо прохолодніше – в середньому +25 – +27˚С.
У Києві синоптики прогнозують дощі та від 25 до 27 градусів тепла.
Також переважно всією територією України пройде південно-західний вітер.
Прогноз погоди на вівторок, 30 травня, у містах України:
Ужгород – +24 – +26
Львів – +25 – +27
Івано-Франківськ – +25 – +27
Тернопіль – +24 – +26
Чернівці – +26 – +28
Хмельницький – +23 – +25
Луцьк – +27 – +29
Рівне – +25 – +27
Житомир – +25 – +27
Вінниця – +25 – +27
Одеса – +25 – +27
Миколаїв – +28 – +30
Херсон – +25 – +27
Сімферополь – +25 – +27
Кропивницький – +25 – +27
Черкаси – +26 – +28
Чернігів – +25 – +27
Суми – +25 – +27
Полтава – +24 – +26
Дніпро – +26 – +28
Запоріжжя – +24 – +26
Донецьк – +25 – +27
Луганськ – +24 – +26
Харків – +25 – +27
Київ – +25 – +27
Прогноз погоди в Україні на 30 травня