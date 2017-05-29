Прогноз погоди на 30 травня: шалена спека та дощі

30 травня в Україні температура повітря в середньому становитиме 27 градусів тепла, натомість в центрі, включно з Києвом, і на заході очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своєму офіційному сайті.

За інформацією синоптиків, дощитиме в таких містах, як Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Тернопіль – на заході; Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава – центр.

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Крім того, дощовою буде погода на Сході України, а саме в Харкові та Сумах, а також прогнозуються дощі на Чернігівщині – північ.

На решті території України буде спекотно та сонячно.

Так, на заході найбільше температура прогріється на Волині – +27 – +29˚С, в центрі своєю чергою найспеконтніше буде у Черкасах і Дніпрі –+26 – +28˚С, а на півдні погода потішить теплом у Миколаївській області – +28 – +30˚С.

Щодо півночі та сходу, то тут буде дещо прохолодніше – в середньому +25 – +27˚С.

У Києві синоптики прогнозують дощі та від 25 до 27 градусів тепла.

Також переважно всією територією України пройде південно-західний вітер.

Прогноз погоди на вівторок, 30 травня, у містах України:

Ужгород – +24 – +26

Львів – +25 – +27

Івано-Франківськ – +25 – +27

Тернопіль – +24 – +26

Чернівці – +26 – +28

Хмельницький – +23 – +25

Луцьк – +27 – +29

Рівне – +25 – +27

Житомир – +25 – +27

Вінниця – +25 – +27

Одеса – +25 – +27

Миколаїв – +28 – +30

Херсон – +25 – +27

Сімферополь – +25 – +27

Кропивницький – +25 – +27

Черкаси – +26 – +28

Чернігів – +25 – +27

Суми – +25 – +27

Полтава – +24 – +26

Дніпро – +26 – +28

Запоріжжя – +24 – +26

Донецьк – +25 – +27

Луганськ – +24 – +26

Харків – +25 – +27

Київ – +25 – +27



Прогноз погоди в Україні на 30 травня