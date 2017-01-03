Поліція підозрює військового у вбивстві товариша

Правоохоронці затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця у Волноваському районі.

Про це повідомили у поліції Донеччини.

Поліція з’ясувала, що зловмисником є 43-річним товаришем по службі загиблого. У нього вилучили знаряддя злочину – вогнепальну зброю. Наразі її спрямовано на експертизу.

Також у поліції розповіли деталі трагедії. Зокрема, правоохоронці твердять, що військовий вогнепальне поранення отримав "випадково". Попри те, поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство.

Нагадаємо, у Волноваському районі, що на Донеччині, через побутовий конфлікт був вбитий військовослужбовець.