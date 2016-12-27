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Полонянки Савченко: у мережі з'явилися докази російського сліду щодо їхнього звільнення

19:29, сьогодні 74819 Читать новость на русском
Процес передачі українських полонянок
Процес передачі українських полонянок / Соцмережі

Звільненням заручниць Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак, щодо якого домовилась нардеп Надія Савченко, насправді опікувалася Москва, натомість в самих "ДНР" і "ЛНР" навіть не знали, хто це такі.

Це випливає з відео запису розмови між нібито представником бойовиків та кореспондентом одного з російських пропагандистських каналів, яке опублікував користувач Василь Чумак в Youtube.

Так, на запитання журналіста "А хто це такі – Анжеліка Преснякова і Ольга Сворак?", Алексєєва відповіла: "Я не знаю, хто це. Я зараз з Москвою сварюся. Тому що ці заяви навіть не довели до нашого відома".

Читайте також: Передані терористами полонянки – насправді завербовані сепаратистки, – блогер

Нагадаємо, 27 грудня як "жест доброї волі" бойовики так званої "ДНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених громадської
організації "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох полонянок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні.

Раніше терористи зазначили, що передають жінок завдяки плідній роботі Надії Савченко, оскільки вона "намагається процес обміну полоненими зрушити з "мертвої точки".

Теги: Новини Росії Надія Савченко Україна Україна-Росія Політика заручники Обмін полоненими Українці в полоні РФ Москва
Джерело: 24 Канал
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