Полонянки Савченко: у мережі з'явилися докази російського сліду щодо їхнього звільнення

Звільненням заручниць Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак, щодо якого домовилась нардеп Надія Савченко, насправді опікувалася Москва, натомість в самих "ДНР" і "ЛНР" навіть не знали, хто це такі.

Це випливає з відео запису розмови між нібито представником бойовиків та кореспондентом одного з російських пропагандистських каналів, яке опублікував користувач Василь Чумак в Youtube. Так, на запитання журналіста "А хто це такі – Анжеліка Преснякова і Ольга Сворак?", Алексєєва відповіла: "Я не знаю, хто це. Я зараз з Москвою сварюся. Тому що ці заяви навіть не довели до нашого відома". Читайте також: Передані терористами полонянки – насправді завербовані сепаратистки, – блогер Нагадаємо, 27 грудня як "жест доброї волі" бойовики так званої "ДНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених громадської

організації "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох полонянок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні.



Раніше терористи зазначили, що передають жінок завдяки плідній роботі Надії Савченко, оскільки вона "намагається процес обміну полоненими зрушити з "мертвої точки".

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