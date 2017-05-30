Призов офіцерів запасу: що потрібно знати

В Україні незабаром стартує призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України. Відповідний наказ підписав 30 травня Міністр оборони України Степан Полторак. Сайт "24" підготував усю потрібну інформацію на цю тему.

Тепер наказ про призов офіцерів запасу буде направлений на підпис у Міністерство юстиції. Лише після того, як документ буде підписаний Мін'.юстом, він набере чинності. Тому про дату початку призову наразі рано говорити. На сайті Верховної Ради ви можете прочитати повний текст наказу про призов офіцерів запасу.

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Кого стосується призов?

Міноборони призиває на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили. Призиватися будуть громадяни віком до 43 років, які мають відповідну військову підготовку у військових навчальних закладах, ступінь не нижче бакалавра, але не проходили військової служби. Їм також повинно бути присвоєно первинне офіцерське звання.

Призов відбуватиметься на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

Кого не призиватимуть?

Ті офіцери, які вже проходили службу, до служби залучатися не будуть.

Є також є низка обмежень, у зв'язку з якими не будуть призивати офіцерів. Це можливо за станом здоров'я, за результатами професійно-психологічного відбору, військово-лікарської комісії.

Крім того, є низка умов для відстрочки – сімейні обставини, завершення навчання, продовження професійної діяльності або за станом здоров'я. Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Підстави для відстрочки від призову:

1. Сімейні обставини – дружина-інвалід; вагітна дружина; дитина-інвалід; двоє і більше дітей; дитина у віці до 3-х років.

2. Стан здоров’я – якщо офіцера визнали тимчасово тимчасово непридатним до військової служби, тривалість відстрочки становитиме 1 рік.

3. Навчання – інтернатура, аспірантура, докторантура; у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття вищого освітньо-кваліфікаційного рівня.

4. Професійна діяльність – священнослужителі; кандидати (доктора) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів з повною вищою освітою; медичні працівники, за умови повного навантаження на займаній посаді, у сільській місцевості; сільські, селищні, міські голови — на термін виконання ними цих повноважень; поліцейські — на весь період їхньої служби.

Скільки триватиме призов офіцерів запасу?

Це строкова служба, яка триватиме 18 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату. Закінченням строку служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

Чи відправлятимуть в АТО офіцерів запасу?

Примусово – ні. Залучення офіцерів запасу до АТО можливе тільки після укладання ними добровільного контракту і виявлення бажання служити в таких підрозділах. Такі офіцери, які виявили бажання проходити службу в зоні проведення АТО, повинні будуть пройти спеціальну підготовку.

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Як виглядатиме служба офіцерів запасу?

Усі офіцери в обов'язковому порядку протягом 3 місяців пройдуть допідготовку в навчальних закладах Міноборони. А потім їх призначать на посади у військових частинах і підрозділах, які не залучаються в АТО (якщо офіцер не виявив іншого бажання). Соціальний захист офіцерів за призовом повністю відповідає рівню, який отримують офіцери військової служби за контрактом.

Чи збережеться місце роботи після служби?

Так. Згідно з наказом Міноборони, за офіцерами запасу, призваними на військову службу, зберігається місце роботи, посада і зарплата (незалежно від форми власності підприємства).

Після 18 місяців проходження служби в офіцера є вибір: звільнитися і повернутися до цивільного життя, або укласти контракт зі Збройними силами.

Якими будуть наслідки неявки у військкомат?

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У випадку неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть адміністративну і кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена.

Покарання за ухилення від призову:

Неявка до військкомату без поважних причин – штраф 170-510 грн

Повторне порушення протягом року збільшує штраф до 510-1700 грн

Умисне зіпсуття або втрата військових документів – штраф 17-51 грн

Ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років.