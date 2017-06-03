Про перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмі

Український "Нафтогаз" та російський "Газпром" судились у швецькому Стокгольмі. За силу-силенну грошей. Тому що у 2009 році Україна уклала із Росією контракт на купівлю газу на грунтовно пацаватих умовах. В новинах про це розумно кажуть "принцип тейк о пей".

Певен, ви думаєте зараз – холєра, що це, як це, це ж перемога. Він що, зараз запаскудить таку чудову новину? Ні, не хвилюйтесь. Дно буде, але трохи згодом. Так, для тих не зовсім розуміє, що відбулось, – а таких не сумніваюсь багато – я зараз коротенько переповім.Щоб пояснити зовсім просто – абонемент на купівлю. Ні, теж заскладно.

Пам’ятаєте, у березні ви записались до спорт-залу, щоб схуднути до пляжного сезону? І тепер щомісяця платите за абонемент, який передбачає 12 візитів на тренажери на місяць. І при цьому спорт-зал отримує гроші навіть якщо ви там жодного разу не з’явились.

От така сама ситуація, тільки не на послуги, а на товар. Україна підписалась щорічно платити за 52 мільярди кубів газу. Забирає вона той газ, не забирає – ніц Росію не тривожить. Ми всі розуміємо, що спортзали заробляють на тих, хто в них зрештою не ходить.

Читайте також: Чому рішення про блокування російських сайтів є суперечливим

Отож – ви мали схуднути на літо. Бюджет України, яка з певного моменту перестала платити, тому що не вибирала і половини цього газу, мав схуднути на 35 мільярдів доларів. І знову ситуація ідентична, бюджет не схудне. І ти теж досі жирний.

Тепер ви маєте поставити справедливе питання – а хто це уклав такий ідіотський контракт на 10 років! Контракт, коректнішою назвою якого було б не "тейк о пей", а "пей енд дай". В сенсі – заплати і здохни. Контракт на кабальних умовах, на 10 років, який "Нафтогаз"навіть без суду не мав права розірвати? Кому ми винні за таку фантастичну економічну залежність, яка зараз – якби арбітраж програли, кожному українцю обішлась би у 1000 доларів.

Підписали угоду звісно керівники "Нафтогазу" і "Газпрому". Але умови обговорювали і затверджували посадовці щаблем значно вище. Ай, що я тут намагаюсь створити інтригу, цю угоду називають контракт "Тимошенко-Путіна".І ось нарешті на наше дно піднімається Юлія Володимирівна Тимошенко. І не через цей контракт. Про нього звісно варто пам’ятати, але він не найбільший жах. На дно ми відкопали Тимошенко з-під ґрунту тому, що вона в чергове довела свою виключну, еталонну виведену на рівень мистецтва здатність гидити у мізки своїм співгромадянам.

Одразу після перемоги "Нафтогазу", у офіційному аккаунты "Батьківщини" у фейсбуці з’явилась ось таке повідомлення. Мені дух перехоплює від нахабства, з яким воно написане.

Читайте також: Якими ще способами депутати намагаються придушити нові правоохоронні органи

"Перемога у стокгольмському арбітражі стала можливою завдяки газовому контракту 2009 року". І серденько "Батьківщини". З яким презирством потрібно ставитись до людей, наскільки безмозкими їх вважати, щоб видати таку еталонну тезу. Її ж навіть спростувати неможливо. Дійсно, якби Тимошенко не підкинула трохи лайна, його б не довелось розгрібати. Але це ж "Слава Януковичу, євромайдан став можливий завдяки відмові від євроінтеграції", це "Революція перемогла завдяки тому, що беркут побив студентів", кінець кінцем "Обороноздатність України зросла завдяки військовій агресії Росії". Ну то що тепер, Путіну лист подяки писати?

Знаєте, таке явище, як нігерійський спам? Це шахрайські листи на електронну пошту. В такому листі написано щось типу "Я адвокат королівства Нігерія. Мій король помер і заповідав трильйон доларів людині з вашим прізвищем. Скиньте мені копію паспорта та 100 євро за нотаріальні послуги і я відкрию вам рахунок у банку". Оці листи, як ви тільки що почули, вони надзвичайно примітивні.

Але – це не їхній недолік. Це їхня перевага. Шахрай розсилає їх на сотні тисяч людей. І він не хоче витрачати потім час на листування з мінімально розумною людиною, яка в будь-який момент може задати додаткові питання, і зрештою зірватись зі схеми. Ні, він пише листа так, щоб той, хто на нього клюнув, був ідеально, еталонно, кришталево тупий. Популізм Тимошенко реально досяг нахабства нігерійського спаму. А місцями його перевершив.

Читайте також: Як вбити систему ProZorro: інструкція від нардепа

Важливий додаток. Згідно ініціативи депутатки народного фронту Вікторії Сюмар, у телевізійних програмах має бути дотримана політична об’єктивність. Редакція нашої програми палко підтримує таке започаткування. Зважаючи на те, що цей ефір був присвячений маразму у виконанні політичної партії "Батьківщина", заради дотримання балансу маю наголосити, що представник Народного фронту Вікторія Сюмар придумала не менш маразматичну ініціативу.