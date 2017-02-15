Проросійських депутатів можуть кинути за грати за спробу держперевороту

У Чорногорії за спробу перевороту хочуть притягнути до відповідальності лідерів проросійської опозиції.
Сьогодні парламент країни зняв недоторканність з двох депутатів – Андрія Мандича та Мілана Кнезевича. Саме їх чорногорська прокуратура підозрює в організації заколоту, який мав на меті повалити конституційний лад.
Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року – в день парламентських виборів в Чорногорії – російські націоналісти хотіли ліквідувати прем'єр-міністра Чорногорії. За версією слідства, переворот був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії в НАТО.
Загалом з’ясовано імена 19 сербів і чорногорців, які, за версією слідства, брали участь у змові.
Керівництво Чорногорії впевнене, що за усім цим стоїть Кремль.