Проросійських депутатів можуть кинути за грати за спробу держперевороту

У Чорногорії за спробу перевороту хочуть притягнути до відповідальності лідерів проросійської опозиції.

Сьогодні парламент країни зняв недоторканність з двох депутатів – Андрія Мандича та Мілана Кнезевича. Саме їх чорногорська прокуратура підозрює в організації заколоту, який мав на меті повалити конституційний лад.