09:57
25 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики
Вєсті Кремля
21:55, 24 лютого
Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA
19:45, 24 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 23:00: Бійка в вінницькій мерії. Затримання радника Ющенка
Випуск новин
00:17, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Публічно кидатися заявами про загрозу вторгнення нерозумно, – військовий експерт

08:05, сьогодні 1096 Читать новость на русском
Чому влада залякує українців?
Чому влада залякує українців? / Депо

Варіанти повномасштабного наступу на Україну у Кремлі давним-давно відпрацьовувались. Такий сценарій розглядається як можливий – є певні факти, які це підтверджують. Однак не треба забувати, що є багато стримуючих факторів, які не дозволять сьогодні Росії розпочати агресію прямо зараз.

Про це сайту "24" в коментарі розповів військовий експерт Ігор Козій.

За його словами, таким фактором, в першу чергу, є Збройні Сили України, які мають дуже потужний моральний компонент, який наразі перебуває на дуже високому рівні.

Якщо до цього компоненту будуть додаватися не макети бойової техніки, а реальні бойові машини і реальні бойові можливості, то боятися особливо не потрібно. Але до варіанту повномасштабного вторгнення треба постійно готуватися, відпрацьовувати різні оперативні завдання, посилювати повітряний компонент,
– зазначив експерт.

Водночас Козій вважає мінімальною загрозу нападу російських збройних сил з боку Придністров'я, хоча підкреслює, що нею не треба нехтувати. За його словами, реальна чисельність російського контингенту там складає близько одного підсиленого полку. І про це знають і РФ, і в Україні. Тому все, що можуть зробити ці підрозділи – завдати додаткового удару.

Говорячи про величезне скупчення російських збройних сил і техніки біля українських кордонів, про що заявив президент Петро Порошенко, то, на переконання Козія, кидатися такими речами публічно нерозумно. Та ще й перед керівним складом ЗСУ.

Кого цим лякають? Керівний склад, населення? Таке відчуття, що влада хоче використати внутрішні події в Україні, зокрема, блокування ОРДЛО, для свого підсилення. Це питання до адміністрації президента: хто створює таку недолугу ситуацію. Хто кого провокує: влада народ чи навпаки?
– зауважив експерт.

При цьому Козій відзначив, що в російської армії техніки значно більше, ніж у нас. До того ж перекинути техніку, в тому числі повітрянодесантні війська, можна. Але це не пройде непоміченим – в України є відповідні розвідувальні структури, які вже навчилися ефективно працювати.

"Хоча є питання, чи пройшла повна чистка в системі зовнішньої розвідки, оборони і служби безпеки? Питання цивільного демократичного контролю залишається відкритим, а влада нічого не робить, щоб це було реалізовано коректно правильно з урахування подій, які відбуваються в Криму і на Донбасі", – підкреслив Козій.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я. Крім того, за його словами, у безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуті підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Молдова
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Учитесь улыбаться незнакомцам!
сьогодні, 08:45 Учитесь улыбаться незнакомцам!
Ілля Кенігштейн 331
Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
24 лютого, 22:15 Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
Ольга Черненко 2016
В очікуванні на
24 лютого, 21:13 В очікуванні на "Оскар": топ призабутих фільмів, які не залишать вас байдужими
Тетяна Бучок 648
Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити
24 лютого, 19:15 Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити
Анна Косинська 2629
Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав
24 лютого, 19:03 Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав "Оскара"
465
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Проросійська провокація, – дипломат про спалення українського прапора у Польщі
15 листопада 2016 , 17:18 2
Дивовижні замки Закарпаття: палац Шенборна, замки Мукачівський і Ужгородський
 17 лютого , 18:02
Курс валют на 27 лютого: євро зробив значний стрибок вгору
27 лютого , 08:31
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук