Публічно кидатися заявами про загрозу вторгнення нерозумно, – військовий експерт

Варіанти повномасштабного наступу на Україну у Кремлі давним-давно відпрацьовувались. Такий сценарій розглядається як можливий – є певні факти, які це підтверджують. Однак не треба забувати, що є багато стримуючих факторів, які не дозволять сьогодні Росії розпочати агресію прямо зараз.

Про це сайту "24" в коментарі розповів військовий експерт Ігор Козій.

За його словами, таким фактором, в першу чергу, є Збройні Сили України, які мають дуже потужний моральний компонент, який наразі перебуває на дуже високому рівні.

Якщо до цього компоненту будуть додаватися не макети бойової техніки, а реальні бойові машини і реальні бойові можливості, то боятися особливо не потрібно. Але до варіанту повномасштабного вторгнення треба постійно готуватися, відпрацьовувати різні оперативні завдання, посилювати повітряний компонент,

– зазначив експерт.

Водночас Козій вважає мінімальною загрозу нападу російських збройних сил з боку Придністров'я, хоча підкреслює, що нею не треба нехтувати. За його словами, реальна чисельність російського контингенту там складає близько одного підсиленого полку. І про це знають і РФ, і в Україні. Тому все, що можуть зробити ці підрозділи – завдати додаткового удару.

Говорячи про величезне скупчення російських збройних сил і техніки біля українських кордонів, про що заявив президент Петро Порошенко, то, на переконання Козія, кидатися такими речами публічно нерозумно. Та ще й перед керівним складом ЗСУ.

Кого цим лякають? Керівний склад, населення? Таке відчуття, що влада хоче використати внутрішні події в Україні, зокрема, блокування ОРДЛО, для свого підсилення. Це питання до адміністрації президента: хто створює таку недолугу ситуацію. Хто кого провокує: влада народ чи навпаки?

– зауважив експерт.

При цьому Козій відзначив, що в російської армії техніки значно більше, ніж у нас. До того ж перекинути техніку, в тому числі повітрянодесантні війська, можна. Але це не пройде непоміченим – в України є відповідні розвідувальні структури, які вже навчилися ефективно працювати.

"Хоча є питання, чи пройшла повна чистка в системі зовнішньої розвідки, оборони і служби безпеки? Питання цивільного демократичного контролю залишається відкритим, а влада нічого не робить, щоб це було реалізовано коректно правильно з урахування подій, які відбуваються в Криму і на Донбасі", – підкреслив Козій.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я. Крім того, за його словами, у безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуті підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб.