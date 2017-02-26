Путін хоче стати керівником імперії, але закінчить погано, – Кравчук

У президента Росії Володимира Путіна амбіції йдуть дуже далеко та вони є більшими, за його можливості.

Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук у ефірі одного з українських телеканалів.

"Путін хоче відновити царську імперію – територіально, ментально, а також стати керівником імперії. Тому в нього амбіції йдуть дуже далеко та дуже високо. Я думаю навіть більше його можливостей", – наголосив він.

На думку політика, російський лідер може закінчити погано, якщо не перестане примушувати сусідні країни підкорятися йому за допомогою сили.

"Якщо він (Володимир Путін, – "24") не зрозуміє, що Росія повинна ставитися до сусідів з повагою, якщо він буде змушувати сусідів підкорятися за допомогою сили і зброї, він закінчить погано", – підкреслив Кравчук.

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