Путін не розуміє ні політику, ні політиків, – посол Іспанії

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне заявив, що санкцій проти Росії недостатньо.

Дипломат заявив, що європейські країни повинні бути жорсткішими по відношенню до Росії, повідомив "Укрінформ".

За словами Херардо Бугайо Оттоне, ціль Євросоюзу полягає в тому, щоб не дозволити країні-агресору реалізовувати все, що вона наразі робить. При цьому санкції є не ціллю, а інструментом впливу на Росію.

Бо Кремль, або давайте персоніфікувати і говорити прямо – Путін – не розуміє ні політику, ні політиків, ні способу мислення західного суспільства. Він думає, що може десь поторгуватися і, якимось чином, ці санкції можуть знятися, а він досягне свого. Це неможливо де-юре,

– заявив посол Іспанії.

Херардо Бугайо Оттоне додав, що європейські санкції стосуються виключно тих осіб, які впливають або можуть повпливати на рішення Росії стосовно України.

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