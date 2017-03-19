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Путіна хочуть "злити", – російський журналіст прокоментував заяву Пєскова

18:34, сьогодні 2540 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / gazeta.ru

Російський журналіст проаналізував заяву прес-секретаря президента Росії Дмитія Пєскова щодо одноосібного прийняття рішень Путіним щодо анексії Криму.

Суспільство готують таким чином до "зливу" нинішнього російського президента і до того, що лише він понесе відповідальність за анексію Криму. Про це написав відомий антипутінський журналіст Олександр Сотник на своїй сторінці у Facebook.

"Чи треба розуміти, що "братва" схиляється до рішення, спрямованого на самозбереження системи? Адже Путін ні з ким так і не домовився, ніякі санкції при ньому зняті не будуть, і чи не час його зливати? І першим кроком до такого сливу може бути визнання "єдиноначальності", – написав журналіст.

Окрім того, журналіст звертає також увагу на те, що Путін не був присутній на офіційному святкуванні в честь третьої річниці анексії Криму.

Читайте також: Путін зробив би це знову і знову, – Пєсков похвалився наслідками анексії Криму

Нагадаємо, російський журналіст Олександр Сотник через критику путінського режиму був змушений полишити територію Росії через постійні погрози на свою адресу.

Теги: Анексія Криму Політика Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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