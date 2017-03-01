П'яні жителі Бахмута розпочали розбірки з блокувальниками Донбасу

Місцеві жителі Бахмута 1984-го та 1986 років народження у стані алкогольного сп'яніння вирішили посперечатися з активістами щодо доцільності блокади Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначається, що у результаті молодики отримали тілесні ушкодження – в одного чоловіка діагностовано забій м’яких тканин обличчя, в іншого – тупа травма живота.

За словами потерпілих, травми вони отримали на одному із залізничних переїздів Бахмута поблизу палаток блокувальників в ході конфлікту.

Бахмітчани також стверджують, що лише хотіли висловити свою думку проти блокади.

Наразі поліція встановлює всі обставини.

Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, 28 лютого редут блокади торгівлі у Кривому Торці атакували "тітушки", які спробували захопити тепловози з вугіллям та знищити редут. У результаті три людини отримали травми: перелом ноги, черепно-мозкову травму і ножове поранення.



Штаб блокади торгівлі з окупантами своєю чергою вважає всі ці події провокацією керівництва МВС та Донецької поліції.



Згодом очільник МВС Арсен Аваков оприлюднив відео нападу на блокувальників.