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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Рабінович заявив, що затверджений в 2017-му прожитковий мінімум не передбачає інфляції

13:02, сьогодні 166 Читать новость на русском
Вадим Рабінович
Вадим Рабінович / mediaport.ua

Розмір мінімальної заробітної плати вже мінятися не буде, незалежно від того, яким буде прожитковий мінімум. Тобто навіть якщо гривня почне якусь нестримну інфляцію, все одно залишиться 3200 гривень.

Про це народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив в ефірі телеканалу NewsOne. Політик вважає, що затверджуючи прожитковий мінімум на 2017 рік, депутати свідомо заклали в нього невигідні для населення механізми.

"Мінімальну зарплату підвищено, але є цілий ряд нюансів, про які знають тільки фахівці. Перше і найважливіше: протягом усього 2017 року тепер прийнято рішення, що розмір мінімальної заробітної плати вже мінятися не буде, незалежно від того, яким буде прожитковий мінімум. Тобто навіть якщо гривня почне якусь нестримну інфляцію, все одно залишиться 3200 грн", – зазначив Вадим Рабінович.

Крім того, депутат порекомендував чиновникам не робити довгострокових прогнозів щодо української економіки, а замість цього зосередитися на вирішенні поточних проблем:

"Ви знаєте, я багато слухаю наших можновладців. Вони розповідають, як добре ми стали жити, як усе змінилося, як все буде добре. Я дам маленький прогноз: всі ті, хто сьогодні говорить, як в 20 році буде краще жити, до 20 року їх тут вже, на щастя, не буде", – резюмував він.

Теги: Україна Політика Вадим Рабінович
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