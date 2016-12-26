Радник Порошенка пояснив, чому українці тішаться з трагедії російського Ту-154

Радник Президента України Юрій Бірюков різко прокоментував падіння російського літака у Чорне море.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Це найпарадоксальніший парадокс – жителі сусідської орди щиро не розуміють причини, по якій ми радіємо загибелі 80-ти військовослужбовців армії орди. Коли курсанти їх артилерійських училищ здавали заліки зі стрільби, практикуючись на обстріл 72 і 79 бригад ЗСУ – ординці раділи. Гинули і військові, гинули і мирні. А вони раділи. Пісні співали, "ввічливих людей" відзначали і нагороджували. Гепнувся літак МО РФ. З'явилося тільки одне бажання – віднести до посольства орди пляшечку "Глоду", – пише він у дописі.

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Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту якого перебували 92 людини.



Міноборони Росії підбило перші підсумки рятувально-пошукової операції в акваторії Чорного моря.