Рейтинги політиків: кого українці хотіли би бачити президентом

Українських президентів об'єднує спільна риса – усі вони на початку правління мають досить високий рейтинг суспільної підтримки, який до середини каденції стрімко знижується.

Не став винятком і Петро Порошенко – за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", якщо в серпні 2014 року рівень його підтримки складав 49%, то у грудні 2016 – лише 16%.

І в списку політиків, яких українці готові підтримати у разі проведення виборів найближчим часом, Порошенко опустився на друге місце – за нього проголосувало б 13,5%, в той час як за Юлію Тимошенко – 17,7% респондентів. За Юрія Бойка готові голосувати 10,4%, Олега Ляшка – 8,8%, Андрія Садового – 8,4%, Анатолія Гриценка – 8,1%.

Сайт "24" вирішив провести аналогічне опитування серед своїх читачів – як свідчать цифри, лідером симпатій наших читачів є Анатолій Гриценко, за якого проголосували 15%. Зовсім трохи відстали Петро Порошенко, Андрій Садовий та Дмитро Ярош – по 14 %. У Юлії Тимошенко – лише 9%.

Голосування відкрите, тож ви можете залишити свій голос і змінити цифри на користь свого улюбленця.