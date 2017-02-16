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Росія хоче ввести ще одну заборону проти України

19:51, сьогодні 5256 Читать новость на русском
Заборона на переказ коштів
Заборона на переказ коштів / volga.lutsk.ua

Держдума Росії запропонувала обмежити грошові перекази в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідний законопроект підготували у відповідь на заборону діяльності російських платіжних систем на території України.

Пропозицію вніс на розгляд Держдуми депутат від "Єдиної Росії" Владислав Рєзнік. Законопроект пропонує обмежити перекази, що здійснюються за допомогою іноземних платіжних систем із Росії в Україну. За порушення заборони хочуть запровадити штраф, розмір якого буде дорівнювати сумі здійснених платежів.

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Нагадаємо, торік у жовтні Україна заборонила діяльність низки російських платіжних систем, зокрема "Золотої Корони" та "Юністрім". Також Нацбанк заборонив використовувати в Україні Webmoney, Яндекс.Деньги та QIWI Wallet

Теги: Новини Росії гроші Політика
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