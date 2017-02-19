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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Росія офіційно визнала терористів Донбасу, – МЗС

22:16, 18 лютого 1395 Читать новость на русском
МЗС засуджує останні скандальні дії Путіна
МЗС засуджує останні скандальні дії Путіна / Соцмережі

В Україні рішуче засуджують та не визнають ухвалення Кремлем указу про визнання так званих документів, що видані на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Про це йдеться у заяві, яку розповсюдила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Це, де-факто, є визнанням контрольованих Росією на окупованих українських територіях Донбасу нелегітимних органів влади. Російська сторона вкотре порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України, свої міжнародні зобов'язання, фундаментально порушує Мінські домовленості", – наголосили у відомстві.

Крім того, МЗС закликає своїх міжнародних партнерів посилити тиск на Росію з метою неухильного виконання нею Мінських домовленостей та повернення Кремля до міжнародного правового поля.

Читайте також: Кремль вважає, що Україна повинна домовлятися з терористами Донбасу

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Мінські домовленості МЗС України
Джерело: 24 Канал
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