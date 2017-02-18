Росіяни вбивають українців щодня, просто вбивають, – Маккейн

Голова комітету сенату США зі збройних сил Джон Маккейн стверджує, що ситуація на Донбасі погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації чинного американського президента Дональда Трампа.

Таку заяву він зробив під час 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Я бачив, як ці сміливі хлопці воюють самі проти росіян без підтримки зброєю з боку США. Я бачив, як видали медаль матері українського воїна, якого вбив російський снайпер. Вона стояла та приймала нагороду за свого сина, і по її обличчю текли сльози. Росіяни вбивають українців кожного Божого дня, вони їх просто вбивають,

– наголосив сенатор.

За його словами, ситуація на Донбасі погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації чинного президента США Дональда Трампа.

Саме це той час, коли нам треба показати свою солідарність щодо питання України – це одне з основних питань, яке піднімає стурбованість з безпекою як в ЄС, так і в США. Ми виграли "холодну війну" через значні оборонні можливості. НАТО було основою цього,

– підкреслив Маккейн.

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