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Російські журналісти після каналу "регіонала" працюватимуть на Януковича, – експерт

19:04, сьогодні 3930 Читать новость на русском
Російські журналісти Матвій Ганапольський і Євгеній Кисельов
Російські журналісти Матвій Ганапольський і Євгеній Кисельов / Соцмережі

Російські журналісти Євгеній Кисельов і Матвій Ганапольський звільнилися з телеканалу NewsOne, щоб перейти працювати на телеканал "Тоніс".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Володимир Манько.

Медіа-кити Семенов, Кисельов, Ганапольський йдуть з каналу NewsOne. За інсайдерською інформацією вони йдуть підіймати канал Тоніс, який давно вже не мав високих рейтингів. Обійдуться вони каналу недешево – у понад 50 тисяч доларів щомісяця. Тоніс планують вивести у конкуренти каналам 112 та NewsOne,
– зазначив він.

Зауважимо, що відповідно до журналістських розслідувань, кінцевими власниками телеканалу "Тоніс" можуть бути Олександр Янукович і Сергій Арбузов.

Крім того, за словами голови Нацради Юрія Артеменка, на початку 2015 року генеральна прокуратура встановила, що Янукович-молодший опосередковано володіє телеканалами "Тоніс", Business і "Добро".

Щоправда, прес-секретар сина президента-втікача Юрій Кірасир цю інформацію тоді заперечив.

Також у квітні 2016 року у коментарі ресурсу "Детектор медіа" заступниця голови Нацради Уляна Фещук зазначила, що ТОВ "Телеканал "Тоніс" викупив у своїх власників 80% власності каналу, відтак попередні власники перестали володіти каналом.

Видання підкреслило, що відповідно до Єдиного державного реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців розмір статутного фонду ТОВ "Телеканал "Тоніс" становить 16 мільйонів 731 тисячу 250 гривень.

А сам ТОВ "Телеканал "Тоніс" володіє 80% свого ж статутного фонду (13 мільйонів 385 тисяч гривень), а 10% статутного фонду (1 мільйон 673 тисячі 125 гривень) має у своїй власності генеральний директор Олександр Бутко, по 2% статутного фонду (334 тисячі 625 гривень) володіють перший заступник гендиректора Василь Бирзул, а також такі фізичні особи, як Оксана Васьківська, Микола Дяченко, Артем Жилін, Артем Савчук.

Додамо, що кінцевим бенефіціарним власником у державному реєстрі вказано Олександра Бутка.

Як відомо, 9 січня генеральний продюсер телеканалу NewsOne Олексій Семенов оголосив, що залишає канал і разом з Матвієм Ганапольським і Євгенієм Кисельовим розпочинає новий проект.

Власником NewsOne є народний депутат Євгеній Мураєв, який свого часу входив до складу "Партії Регіонів" і "Опозиційного блоку", однак останній вирішив покинути влітку 2016 року.

Читайте також: Російський журналіст Ганапольський отримав українське громадянство: з’явилися фото

Теги: Україна Політика Медіа Віктор Янукович Олександр Янукович Партія регіонів Опозиційний блок Мураєв Євгеній Володимирович
Джерело: 24 Канал
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