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Російські ЗМІ почали дуже тепло писати про Надію Савченко

11:06, сьогодні 988 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Голосно

Медійники РФ широко висвітлюють все, що пов’язано з колишньою льотчицею та відчутно змінили тональність своїх публікацій.

Російські журналісти, які проявляли до Надії Савченко небагато емпатії, доки та перебувала у в’язниці на території РФ, змінили своє ставлення до колишньої льотчиці і тепер пишуть про неї здебільшого у нейтральних або навіть співчутливих тонах. Про це йдеться у матеріалі Наталії Лебідь "Росія приєднає "ЛДНР"?". Авторка зробила вибірку цитат з росЗМІ, де мовиться, зокрема, наступне.

"Депутат Верховної Ради України Надія Савченко, засуджена в Росії за вбивство журналістів, заявила про злочинний характер київської влади. Політик підкреслила, що "нинішня влада не менш злочинна, аніж попередня", поставивши запитання, "чи варто посилювати такого президента" і порівнюючи Петра Порошенка з Віктором Януковичем. Пані Савченко запропонувала уявити, "що було б, якби ми підтримували Януковича" і відповісти, "чи терпіли б ми ще два роки?", – пише "Коммерсант".

Героїня, котра за вказівкою влади різко впала у немилість, могла б гордо піти і на правах "голосу нації" зрідка й влучно ділитися своїм поглядом на те, що відбувається в країні. Але нардеп обрала інший шлях – піти врозріз зі знахабнілою владою і намагатися лавірувати між купами сміття, що скидається на її голову проплаченими Банковою інтернет-бійцями,
– передають "РИА Новости".

"У нас відбуваються Майдани, тому що це природна боротьба людини за свої права, за життя. Тільки після кожного Майдану нам примудряються заморочити голову і перевертають все навпаки. Нам зараз потрібно підійти до цього розумно, виважено, та шляхом еволюції здійснити врешті-решт ту революцію, яка потрібна Україні", – цитує Савченко "Росбалт".

Розгадка несподіваної симпатії до Савченко з боку російських медіа проста. Вона – у наступних словах "Независимой газеты": "Надія Савченко не вважає керівництво "ДНР" та "ЛНР" терористами і ворогами. Вона виходить з того, що Донбас і Україну стравили між собою, а відтак врегулювання ситуації бачить у прямих переговорах Києва з Донецьком та Луганськом".

Останнім часом в Києві було зроблено багато заяв про те, що Савченко нібито провадить проросійську лінію. Європейські посередники у врегулюванні донбаського конфлікту можуть сприйняти її слова як підтвердження, що ситуація на сході України – не російсько-українська війна, а внутрішній український конфлікт. Ніхто з українських політиків не допускає в своїх публічних виступах такого тлумачення суті подій,
– зазначає "НГ".

"Окрім всього вище зацитованого, росЗМІ також чимало уваги приділяють новому політпроекту Савченко "РУНА" ("Рух українського народу"), видачі їй "на руки" ватажками "ДНР" двох жінок-полонених, а також звинуваченню у державній зраді, яке Надії може висунути СБУ", – пише в своєму матеріалі Наталія Лебідь.

Читайте також: БезНадійна Савченко: про заяви і політичні перспективи екс-полонянки Кремля

Теги: Політика Новини Росії Війна на Донбасі ЗМІ Надія Савченко Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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