Російський опозиціонер вказав на серйозну психологічну проблему Путіна

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Глава Росії Володимир Путін став неадекватний і цьому передує психологічна проблема. Про це заявив російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий.
Пише видання "Гордон".
За його словами, Путін перебуває у так званому параноїчному стані. Як розповів Боровий, він провів аналіз поведінки глави Кремля під час Петербурзького форуму.
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"Це важкий, хворобливий стан, коли логіка ще присутня, але вже більшою мірою кримінальна псевдологіка. У нього виникає власна логіка. Вона виглядає як послідовність логічних кроків, але при цьому, звичайно ж, парадоксальна. Розвивається параноїдальний стан в побутових випадках призводить до того, що хворий стає агресивним", – пояснив Боровий.
Він додав, що такий стан може бути у ревнивого чоловіка, який через "нав'язливий стан, марення ревнощів" може вбити дружину чи вигаданого її коханця. Такою поведінкою Путін нагадує Сталіна, коли він почав потужні репресії проти своїх соратників, найближчого оточення.
"Він стає похмурим, замкнутим і дуже небезпечним для оточуючих. Ввнаслідок марення Путін включає людей з найближчого оточення в число небезпечних ворогів. Саме для них в першу чергу він стає небезпечним. Це вже відбувається на прикладі якихось губернаторів, яких раптом починають звинувачувати в корупції", – пояснив опозиціонер.