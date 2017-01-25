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Російський політик пояснила, для чого Кремлю погані стосунки Києва та Мінська

08:24, сьогодні 4515 Читать новость на русском
Президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко
Президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко / Getty Images

Росія хоче зруйнувати відносно нормальні стосунки між Україною та Білоруссю, оскільки Олександр Лукашенко у багатьох питаннях підтримує Україну, а не Росію.

Таку заяву зробила російська опозиціонерка та дисидентка Ольга Курносова у коментарі виданню "Обозреватель".

"Кремль весь час починає різні інформаційні кампанії, але всі ці сурковські замашки краще кидати і не треба так старатися. Це і для здоров'я погано, і думки якісь ідіотські приходять", – зазначила вона.

На її думку, це потрібно Кремлю з простої причини.

"Сьогоднішня Білорусь намагається вести відносно незалежну від Кремля політику. Найчастіше Лукашенко не те, щоб безпосередньо підтримує Україну, але при цьому і не підтримує Росію. Тому Кремлю потрібно зруйнувати ці більш-менш нормальні відносини Мінська та української влади. Для цього може придумувати що завгодно, лише б розгойдати ситуацію", – підкреслила Курносова.

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Теги: Новини Росії Україна-Росія Білорусь Україна Політика Олександр Лукашенко
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