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Російський політолог пояснив, що насправді являють собою "паспорти" "ЛДНР"

10:26, сьогодні 1605 Читать новость на русском
Путін може отримати додаткові 3-4 мільйони голосів
Путін може отримати додаткові 3-4 мільйони голосів / Соцмережі

Так звані паспорти невизнаних "ЛНР" і "ДНР" якихось перспектив їхнім власникам не дають, проте така ситуація складається лише зараз.

Таку думку висловив відомий російський політолог Дмитро Орєшкін у своїй колонці на ресурсі "Ежедневный журнал".

Зовсім нещодавно Дмитро Пєсков говорив про неможливість визнання особливих прав мешканців "ДНР" і "ЛНР", оскільки це суперечить Мінським домовленостям. І місяця не минуло — і ось, будь ласка: Володимир Путін підписує документ про паспорти. Пан Пєсков, звісна річ, пояснює, що це суто гуманітарний акт, який Мінським домовленостям анітрохи не суперечить,
– стверджує автор.

За його словами, завдяки такому кроку російського президент картинка вимальовується чудова за всіма параметрами.

Оригінальність підходу, по-перше, полягає в тому, що документи офіційно є визнаними, а республіки, які їх видали, – ні. Такого у світі, здається, ще не було; у Путіна історичний пріоритет. По-друге, зайвий раз показано віртуальність "Хитрих Планів": для жителів Донбасу користь від нових паспортів є суто символічною. Через рецесію потреби в нових робочих руках у Росії немає. Справжніх переваг з точки зору пошуку роботи (а це зараз для людей головне) паспорти не дають. Залишається відчувати почуття глибокого духовного задоволення. По–третє, очевидна половинчастість: визнати самопроголошені республіки і таким чином підставитися під новий цикл санкцій у Кремлі не готові,
– підкреслює експерт.

Відтак, політолог робить висновок, що жителям "ЛНР"–"ДНР" пропонують милуватися новими бордовими книжками і, можливо, класти їх вранці на бутерброд, але ненадовго — щоб не замастити. Приблизно, як у Придністров'ї чи Абхазії.

Щоправда, відкривається юридична перспектива для отримання зайвих трьох–чотирьох мільйонів голосів за Путіна на президентських виборах: залишилося зробити ще один маленький крок, і визнати ці паспорти придатними для голосування. Цікаво, чи ризикнуть у Кремлі на таке? Втрачати все одно нічого, а спокуса велика: ніхто, крім Плотницького та Захарченка, проконтролювати реальне число виборців і результати "волевиявлення" не зможе. А ці два персонажі свою справу знають – не гірше від Рамзана Кадирова. Скільки треба, стільки й намалюють,
– підкреслює Орєшкін.

Читайте також: Власників паспортів "ЛДНР" треба довічно позбавляти громадянства України, – аналітик

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін. Натомість у самому Міністерстві закордонних справ вважають, що таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а нелегітимні органи влади.

За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, підписуючи відповідний указ, президент керувався виключно гуманітарними міркуваннями та документ не порушує Мінських домовленостей.

Теги: Війна на Донбасі Політика Україна Новини Росії Україна-Росія Володимир Путін
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