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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Російському депутату-втікачу українські силовики запропонували співпрацю

12:28, сьогодні 255 Читать новость на русском
Денис Вороненков
Денис Вороненков / Медуза

Колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков стверджує, що українські силові структури пропонували йому роботу в ролі "спеціаліста з Росії".

Таку заяву він зробив у коментарі російському телеканалу "Дождь".

За його словами, до нього надходили пропозиції від українських силових структур бути "спеціалістом з Росії", щоправда, від яких саме відомств, політик не вказав.

"Чи була серед них СБУ? Це різні структури", – зауважив він.

Також він наголосив, що поки не прийняв жодної пропозиції.

А на питання щодо присутності російських військ на Донбасі у 2014 році, Вороненков відповів, що вони зараз перебувають там.

Читайте також: Російський опозиціонер пояснив, чому депутати Держдуми втекли до України

Нагадаємо, 14 лютого народний депутат Росії Денис Вороненков отримав українське громадянство. За його словами, він пішов на такий крок, оскільки не хотів миритися з системою та боявся за своє життя у Росії.

Крім того, він заявив, що подружжя голосувало за анексію Криму, оскільки його залякували "небезпеками для життя та особистої свободи".

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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