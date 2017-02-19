Російському депутату-втікачу українські силовики запропонували співпрацю

Колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков стверджує, що українські силові структури пропонували йому роботу в ролі "спеціаліста з Росії".

Таку заяву він зробив у коментарі російському телеканалу "Дождь".

За його словами, до нього надходили пропозиції від українських силових структур бути "спеціалістом з Росії", щоправда, від яких саме відомств, політик не вказав.

"Чи була серед них СБУ? Це різні структури", – зауважив він.

Також він наголосив, що поки не прийняв жодної пропозиції.

А на питання щодо присутності російських військ на Донбасі у 2014 році, Вороненков відповів, що вони зараз перебувають там.

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Нагадаємо, 14 лютого народний депутат Росії Денис Вороненков отримав українське громадянство. За його словами, він пішов на такий крок, оскільки не хотів миритися з системою та боявся за своє життя у Росії.



Крім того, він заявив, що подружжя голосувало за анексію Криму, оскільки його залякували "небезпеками для життя та особистої свободи".