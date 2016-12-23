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Савченко виключили з ПАРЄ, кому належить система "Приват24", – головне за добу

22:14, 22 грудня 11491 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / "Українські новини"

Верховна Рада виключила народного депутата Надії Савченко зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

За таке рішення проголосували 237 нардепів.

Прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко зазначила, що нардер попередньо вже говорила про можливість її виключення з делегації ПАРЄ.

"Вона пояснювала, що не змінить свою позицію і буде продовжувати пояснювати на всіх майданчиках світу та Європи реальний стан речей в Україні щодо війни, корупції, політичної та економічної кризи", – сказала прес-секретар.

Сама ж Савченко каже, що роботи їй вистачить.

У будь-якому разі, якщо мене не переоберуть наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, включно з міжнародними та у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю,
– зазначила політик.

Натомість у склад делегації увійшов Констянтин Усов за поданням фракції "БПП" і Вадим Новинський, якого просунув Опозиційний блок.

"Приватбанк" – офіційно державний

Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписали угоду про продаж усіх акцій "Приватбанку".

За словами глави НБУ Валерії Гонтарєвої, перед введенням у "Приватбанк" тимчасової адміністрації з нього "списали" 2,6 мільярда гривень.

Ми звернулися на 32 мільярди гривень, вдалося списати – 29,4 мільярда, так як інших грошей між тим як ми зверталися і як він (ФГВФО) списав вже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні,
– сказала вона.

До слова, система "Приват24" працює на базі операційної хмарної системи Corezoid, яка в свою чергу належить не "Приватбанку", а американської компанії Middleware.

Про це розповів заступник голови правління "Приватбанку" Олександр Витязь.

"Компанія Middleware не належить "Приватбанку", так само, як компанії Amazon, Google і інші IT-компанії. У "Приватбанку" є акаунт в Сorezoid і всі процеси всередині цього акаунта є власністю банку", – пояснив він.

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Анонс

У Мінську відбулося останнє цього року засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники домовилися зупинити вогонь на Донбасі з 24 грудня.

Теги: Надія Савченко ПАРЄ Націоналізація ПриватБанку Україна Політика
Джерело: 24 Канал
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