СБУ провела обшуки та арешти у компаніях депутата-"радикала" Сергія Рибалки

Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками та здійснили арешти у компаніях, якими управляє сім'я нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалка.

Про це сам політик повідомив у своєму Facebook.

Цього разу, за словами Сергія Рибалки, спецслужби закидають йому фінансування тероризму – продукція, яка виготовляється на заводах підконтрольних родині депутата, постачається у "ДНР" та "ЛНР".

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Згідно постанови суду, під час обшуку у справі про конвертацій ний центр у Сумах були виявлені документи, які вказують на те, що завод ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" постачав продукти харчування на окуповані території. Варто зазначити, що в постанові суду вказано, що компанія приховувала реальний об'єм виготовленої продукції для "її подальшого продажу на території Донецької та Луганської народних республік, Російській Федерації та Автономній республіці Крим". Залишається питанням, чи може український суд в своїй ухвалі використовувати назви фейкових республік і без лапок, а не послуговуватися визначеними термінами – окремі райони Донецької та Луганської областей?

Сам нардеп у обшуках у родинній компанії звинувачує голову Управління СБУ в Сумській області Владислава Косинського.

"Це саме той Косинський, який брав активну участь у нищенні цього ж бізнесу ще за часів злочинного режиму Януковича. Тоді Косиньский був довіреною особою колишнього високопосадовця СБУ Сергія Ганжи, який підозрюється в організації розстрілу учасників Революції гідності та підозрюються у державній зраді", – заявив Сергій Рибалка.

Варто зазначити, що це вже не вперше правоохоронці проводять обшуки у Сергія Рибалки.