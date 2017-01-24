СБУ взялася за скандальні заяви Пінчука

Служба безпеки України перевіряє висловлювання українського олігарха Віктора Пінчука.

Про це свідчить відповідь глави СБУ Василя Грицака на звернення народного депутата Дмитра Яроша, яку політик опублікував у Facebook.

Щодо висловлювань громадянина України В.Пінчука призначено відповідну семантико-текстуальну експертизу,

– мовиться в документі.

Також зазначається, що це відбувається в межах розслідування кримінального провадження за статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", "Створення терористичної групи чи терористичної організації", та "Фінансування тероризму".

Нагадаємо, наприкінці 2016 року у виданні The Wall Street Journal вийшла стаття Пінчука, де він пропонує відмовитися від членства в НАТО та ЄС, а питання приналежності Криму не повинно стати перешкодою для досягнення миру на Донбасі в переговорах з країною-агресором Росією.



Згодом олігарх вирішив відповісти на критику в свою сторону після цієї публікації.