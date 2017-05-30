Сенат Нідерландів врятував ЄС від затяжної кризи, – політолог

Підтримка сенатом Нідерландів Угоди про Асоціацію з Україною врятувала Європейський Союз від затяжної інституційної кризи.

Таку думку у коментарі сайту "24" висловив політолог Сергій Таран.

Як відомо, ратифікація Угоди про асоціацію України з Євросоюзом була схвалена Сенатом (верхньою палатою парламенту) Нідерландів 30 травня 2017 року. Це рішення розблокувало процедуру початку дії Угоди.

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За словами експерта, це голосування було важливим не тільки для України, але і для решти країн, що в подальшому будуть йти нашим шляхом укладання Угоди про Асоціацію.

Поставало питання: чи здатен Євросоюз забезпезпечити спільну політику країн ЄС у взятих на себе міжнародних зобов'язаннях? Тому таке рішення сенату є свідченням подальшої єдності Європи, – підкреслив Таран.

Експерт відзначив, що відтягнення голосування по цьому рішенню пов'язане з негативним результатом референдуму в Нідерландах. Крім того, уряд Нідерландів хотів отримати підтвердження від Брюсселю, що Угода про Асоціацію з Україною немає нічого спільного з перспективою членства нашої країни у Європейському Союзі.

Нагадаємо, процес ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС буде остаточно завершеним після підпису закону королем Нідерландів, його публікації в Офіційному журналі Нідерландів і зберігання свого документа про ратифікацію Генерального секретаріату Ради. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сподівається, що Угода про асоціацію України з Євросоюзом вступить у дію в липні 2017 року.