Сезон ялинкового браконьєрства у розпалі

Ринки переповнені нелегально зрубаними деревами.

Напередодні Різдвяних свят ринки рясніють зеленню. Ялинки на будь-який смак – великі, маленькі, пухнасті, з українських Карпат і навіть з Нідерландів та Польщі. Йдемо за святковим деревом і ми, але продавці телекамери лякаються і навіть втікають.

Офіційно, до Різдвяних свят заготували 640 тисяч хвойних дерев, а це лише 15% від реальних потреб. У Києві лише 144 точки, де законно продають новорічні дерева. Насправді ж, волонтери по місту нарахували їх понад 500. Торговці знайшли спосіб оминути закон.

Адже Агентство лісових ресурсів затвердило неякісне маркування ялинок. Етикетки виготовлені зі звичайної ліпкої плівки. Її можна відчепити і переклеїти на інше дерево. Ба більше, етикетку зі штрих-кодом легко підробити. Тобто, з'ясувати, чи легально зрубане дерево, чи ні, досить важко.

Держлісагентству пропонували "надійне" маркування, та від нього у владних кабінетах відмовились. Мовляв, дорого.

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Тепер в Держлісагенстві змушені шукати порушників і рахувати збитки. Правоохоронці вже виявили півтори тисячі незаконно зрубаних хвойних дерев. Охочі легкої наживи відшкодували державі майже 125 тисяч гривень.