Шахи: Українка Музичук вийшла в фінал чемпіонату світу, розгромивши росіянку

Українка Анна Музичук стала першою фіналісткою чемпіонату світу з шахів, який проходить в Тегерані, завдяки двом впевненим перемогам над росіянкою Олександрою Костенюк.

У першій партії, граючи чорними, українка змусила свою суперницю помилитись наприкінці партії і виграла на 64-му ході.

А у суботу, граючи білими, Музичук не залишила жодного шансу Костенюк – впевнена перемога на 30-му ході.

Нагадаємо, на старті змагань Музичук перемогла Аміну Мезіуд з Алжиру. Потім вона виграла у росіянки Аліни Кашлінської та Ле Тао Нгуен Пам з В'єтнаму. А у чвертьфіналі Музичук здолала болгарку Антоанету Стефанову.

Суперником українки у фіналі стане переможниця дуелі Тань Чжунї (Китай) – Харіка Дронавалі (Індія). У першій партії чорними перемогла китайська шахістка.