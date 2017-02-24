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Шахи: Українка Музичук вийшла в фінал чемпіонату світу, розгромивши росіянку

15:49, сьогодні 228 Читать новость на русском
Анна Музичук (справа) у двох партіях перемогла Олександру Костенюк (зліва)
Анна Музичук (справа) у двох партіях перемогла Олександру Костенюк (зліва) / tehran2017.fide.com // David Llada

Українка Анна Музичук стала першою фіналісткою чемпіонату світу з шахів, який проходить в Тегерані, завдяки двом впевненим перемогам над росіянкою Олександрою Костенюк.

У першій партії, граючи чорними, українка змусила свою суперницю помилитись наприкінці партії і виграла на 64-му ході.

А у суботу, граючи білими, Музичук не залишила жодного шансу Костенюк – впевнена перемога на 30-му ході.

Нагадаємо, на старті змагань Музичук перемогла Аміну Мезіуд з Алжиру. Потім вона виграла у росіянки Аліни Кашлінської та Ле Тао Нгуен Пам з В'єтнаму. А у чвертьфіналі Музичук здолала болгарку Антоанету Стефанову.

Суперником українки у фіналі стане переможниця дуелі Тань Чжунї (Китай) – Харіка Дронавалі (Індія). У першій партії чорними перемогла китайська шахістка.

Теги: Україна Шахи Україна-Росія
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