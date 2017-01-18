Сили АТО спіймали на Донбасі бойовика з Росії

У середу, 18 січня, у зоні АТО на маріупольському напрямку українські військові затримали члена російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

У затриманого чоловіка, який виявився громадянином Росії, знайдено документи, що підтверджують його причетність до бойовиків.

У ході перевірки документів встановлено, що ця особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м. Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО,

– повідомили у прес-центрі АТО.

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