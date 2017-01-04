Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги

Під вечір на Латірському перевалі, що у Закарпатській області, через хуртовину утворились та кілометрові черги. Люди можуть так і не добратися додому.

Про це повідомляє "Мukachevo.net". За словами очевидця, сотні легкових авто та вантажівок опинилися в льодовому полоні на перевалі між Львівською і Закарпатською областями. Автомобілі застрягли на перевалі ще вдень, ввечері ситуація зовсім не змінилась, тож водії готуються ночувати посеред дороги. Читайте також: У Карпатах на канатній дорозі застрягли понад 50 туристів Нагадаємо, у західних областях України стався транспортний колапс через снігопади та лавини.

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