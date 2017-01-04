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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги

22:46, сьогодні 11592 Читать новость на русском
Машини застрягли на дорогах Закарпаття
Машини застрягли на дорогах Закарпаття / mukachevo.net

Під вечір на Латірському перевалі, що у Закарпатській області, через хуртовину утворились та кілометрові черги. Люди можуть так і не добратися додому.

Про це повідомляє "Мukachevo.net".

За словами очевидця, сотні легкових авто та вантажівок опинилися в льодовому полоні на перевалі між Львівською і Закарпатською областями.

Автомобілі застрягли на перевалі ще вдень, ввечері ситуація зовсім не змінилась, тож водії готуються ночувати посеред дороги.

Читайте також: У Карпатах на канатній дорозі застрягли понад 50 туристів

Нагадаємо, у західних областях України стався транспортний колапс через снігопади та лавини.

Теги: Україна Новини Закарпаття Негода в Україні
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