Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги

Під вечір на Латірському перевалі, що у Закарпатській області, через хуртовину утворились та кілометрові черги. Люди можуть так і не добратися додому.
Про це повідомляє "Мukachevo.net".
За словами очевидця, сотні легкових авто та вантажівок опинилися в льодовому полоні на перевалі між Львівською і Закарпатською областями.
Автомобілі застрягли на перевалі ще вдень, ввечері ситуація зовсім не змінилась, тож водії готуються ночувати посеред дороги.
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Нагадаємо, у західних областях України стався транспортний колапс через снігопади та лавини.
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