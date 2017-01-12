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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Скандально відома журналістка розказала про катування бойовиків

08:01, сьогодні 324 Читать новость на русском
Сворак з хлопцем-бойовиком на відпочинку в окупованому Криму
Сворак з хлопцем-бойовиком на відпочинку в окупованому Криму / kurs.if.ua

Журналістка з Івано-Франківська Ольга Сворак, яку нещодавно звільнили з полону бойовиків, розповіла про тортури в полоні.

Про це пише видання "Укрінформ".

"Звідки синці? Тому що кожен день по 7-9 годин мене допитували. З мішком на голові піднімали з підвалу на допити і з мішком на голові виводили. Про методи тортур мені неприємно згадувати. Щодо моїх речей. Мої важливі речі там залишилися, а це – ноутбук, телефон, паспорт громадянина України, посвідчення", – розповіла Сворак.

За її словами, до катувань бойовики вдавались через те, що на її телефоні звучала українська музика і вона футболку мала з українським гербом.

Нагадаємо, 27 грудня бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. При цьому блогер Мирослав Олешко переконує, що ці дві полонянки, насправді є завербованими сепаратистками. Зокрема він нагадав, що Сворак поїхала в окупацію до свого коханого-бойовика.

Теги: Україна заручники Луганськ Івано-Франківськ
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