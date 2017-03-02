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Слідчі з НАБУ затримали Насірова у справі Онищенка

21:53, сьогодні 3221 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Сам голова ДФС Роман Насіров перебуває у відомчій лікарні "Феофанія", куди до нього приїхали детективи НАБУ та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє журналіст програми "Схеми" з місця подій.

Про те, що Роман Насіров перебуває у палаті, підтверджують адвокати голови ДФС, також присутні на місці подій.

За даними журналістів програми "Схеми", у НАБУ та САП уже підготували підозру Романові Насірову за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Наразі не відомо, чи вона вже підписана. Працівники НАБУ не коментують, чи мають намір вручити підозру Насірову просто у Феофанії та чи мають намір затримувати його.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

Телефон голови ДФС вимкнений. Ні його прес-секретар, ні працівники інформаційного департаменту ДФС не коментують ситуацію.

За даними програми "Схеми", детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам з орбіти колишнього депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій "газовій справі Онищенка".

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

Теги: Україна Політика Роман Насіров НАБУ САП Державна фіскальна служба
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