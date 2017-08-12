14:05
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 13:00: Сніг у Швейцарії. Державна посада для кота
Випуск новин
13:46, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна негода у Польщі: моторошні фото руйнувань

14:01, сьогодні 68 Читать новость на русском

В ніч на 12 серпня через негоду в Куявсько-Поморському і Поморському воєводствах Польщі загинуло четверо осіб, близько 30 отримали поранення.

Фото негоди опублікував польський портал RMF24.

Вже відомо, що через негоду у Польщі загинуло двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) у місті Сушек. Ще близько 20 підлітків у таборі отримали поранення.

Читайте також: Штормовий вітер перекинув вантажівку на українському курорті, є жертва

У Поморському воєводстві загинули двоє людей – жінка, на чий будинок впало повалене сильним вітром дерево, і молодий чоловік, на чий намет також упало повалене дерево.

Буревій протягом ночі повалив тисячі дерев і зірвав сотні дахів на будинках. Знеструмленими лишаються будинки сотень тисяч людей

Теги: Фотоновини Польща Жертви Погода
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Недореформовані: як копи приїхали
сьогодні, 14:00 Недореформовані: як копи приїхали "в'язати" хулігана, який виявився їхнім шефом
Дмитро Гнап 75
сьогодні, 13:00 "Договорняки" Порошенка: найцікавіші оборудки, схеми та махінації президента
Сергій Лещенко 789
Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
сьогодні, 12:02 Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
Ян Валетов 922
Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
сьогодні, 11:00 Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
Христина Бердинських 180
Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник
сьогодні, 10:00 Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник "монарший офіцер" Гіркін
Віталій Дейнега 638
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
 2 червня , 08:06
Масова сутичка сталась в Одесі, стусанів отримали і поліцейські: відео
 16 травня , 07:59
Відомі українські митці написали відкритий лист до Авакова та Луценка
19 березня , 16:34
Наслідує Путіна, – російський публіцист вказав на цікаву деталь розлучення Януковича
 28 лютого , 09:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук