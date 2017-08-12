Смертельна негода у Польщі: моторошні фото руйнувань

В ніч на 12 серпня через негоду в Куявсько-Поморському і Поморському воєводствах Польщі загинуло четверо осіб, близько 30 отримали поранення.

Фото негоди опублікував польський портал RMF24.

Вже відомо, що через негоду у Польщі загинуло двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) у місті Сушек. Ще близько 20 підлітків у таборі отримали поранення.

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У Поморському воєводстві загинули двоє людей – жінка, на чий будинок впало повалене сильним вітром дерево, і молодий чоловік, на чий намет також упало повалене дерево.

Буревій протягом ночі повалив тисячі дерев і зірвав сотні дахів на будинках. Знеструмленими лишаються будинки сотень тисяч людей