Собаку-героя, що врятував від смерті бійців на передовій, хотіли "присвоїти" бойовики "ДНР"

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Під час обстрілу в районі Зайцевого, що на Донеччині собака отримав серйозні пошкодження шиї, грудної клітини та лапи, захищаючи українських військових.
Згодом інформаційні ресурси так званих "республік" повідомили, що Рекс начебто рятував проросійських найманців.
Ворог у своїй пропаганді не врахував, що журналісти знайшли його у медиків ASAP. І рятував він зовсім не терористів, а українських героїв.
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В ту ніч бійців підняли по тривозі. Військові разом із собакою вирушили на передову на підкріплення. Бійці розповіли, що коли почули приліт, собака героїчно кинувся вперед і прийняв на себе удар.
Поранені бійці зараз у шпиталі. Собаці першу операцію зробили майже на лінії фронту, у машині військових лікарів-волонтерів. Місцеві ветеринари допомагати відмовились. Рятували Рекса у лікарні Торецька, туди приїхали військові лікарі з різних районів області.
Зараз Рекс на інтенсивному лікуванні, йому ще дуже боляче, а у лапі металевий штифт. Одужувати допомагає увага і любов медиків та небайдужих.
Скоро собака-герой знову поїде в Торецьк. Там йому під наркозом накладатимуть гіпс, щоб зрослася понівечена лапа.
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