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Сьогодні РНБО має обрати нову назву замість АТО

06:51, сьогодні 2914 Читать новость на русском
АТО вже не буде АТО
АТО вже не буде АТО

Вже невдовзі замість АТО в офіційному вжитку України має з'явитися нове слово. Його мають обрати під час засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає УНН.

"У результаті наради у РНБО 10 жовтня всі присутні отримали завдання протягом тижня розробити конкретні рекомендації. Бо мені дуже подобається підхід, якщо ти маєш якесь заперечення або чимось не задоволений, будь ласка, надай конкретні пропозиції. Саме таким шляхом, я сподіваюся, ми будемо рухатися в Радбезі. На вівторок, 17 жовтня, запланована друга зустріч наради в РНБО, під час якої всі юристи мають надати свої конкретні пропозиції", – розповів Георгій Тука.

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Заступник міністра пояснив, що зокрема, в законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонувалося фактично введення нової юридичної норми як "відсіч" замість АТО. Однак, наголосив він, у юристів силових відомств виникли застереження щодо запровадження цього терміну.

По-перше, такої норми на сьогодні в законодавчому полі України не існує. По-друге, на сьогодні АТО базується на використанні закону "Про боротьбу з тероризмом", який, до речі, виписаний дуже ретельно. По-третє, на засадах проведення АТО запроваджено кілька діючих законів, які вживають термін АТО і базуються у співвідношенні з законом "Про боротьбу з тероризмом", і величезна кількість різного роду підзаконних актів,
– зазначив він.

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"Тому якщо йтиметься про зміну формату того, що відбувається, то є величезна кількість застережень з усіх абсолютно сторін про те, що якщо іти таким шляхом, то треба дуже скрупульозно проаналізувати всю існуючу законодавчу базу для того, щоб не виникало ніяких суперечностей, якими, після прийняття, можна буде використовувати в якихось інтересах не завжди позитивних. І це дуже важлива і копітка робота", – додав Тука.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Новини політики РНБО Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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