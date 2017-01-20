Спецслужби змусили Трампа змінити його смартфон

Служби безпеки США змусили президента Дональда Трампа змінити свій Android-смартфон на більш захищений пристрій.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на анонімне джерело.

Згідно зі словами джерела, невідомо, чи буде колишній телефон політика конфіскований, чи йому просто заборонять користуватися апаратом.

Зазначимо, що раніше Трамп використовував одну з моделей Samsung Galaxy. З цього телефону він писав пости в Twitter. У багатьох журналістів і політиків був номер політика, завдяки чому Трамп практично завжди був доступний. Найчастіше він відповідав, навіть якщо не знав, хто саме йому телефонує. Наприклад, після перемоги на виборах Трампу зателефонував прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл, який отримав його номер від гольфіста Грега Моргана.

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Проте після того як Трамп відмовиться від свого колишнього телефону, отримати до нього доступ стане набагато складніше, тому що номер президента буде відомий лише вузькому колу осіб. Характеристики та виробник захищеного смартфона залишаються в таємниці.