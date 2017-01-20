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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спецслужби змусили Трампа змінити його смартфон

19:57, сьогодні 541 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / ИноСМИ

Служби безпеки США змусили президента Дональда Трампа змінити свій Android-смартфон на більш захищений пристрій.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на анонімне джерело.

Згідно зі словами джерела, невідомо, чи буде колишній телефон політика конфіскований, чи йому просто заборонять користуватися апаратом.

Зазначимо, що раніше Трамп використовував одну з моделей Samsung Galaxy. З цього телефону він писав пости в Twitter. У багатьох журналістів і політиків був номер політика, завдяки чому Трамп практично завжди був доступний. Найчастіше він відповідав, навіть якщо не знав, хто саме йому телефонує. Наприклад, після перемоги на виборах Трампу зателефонував прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл, який отримав його номер від гольфіста Грега Моргана.

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Проте після того як Трамп відмовиться від свого колишнього телефону, отримати до нього доступ стане набагато складніше, тому що номер президента буде відомий лише вузькому колу осіб. Характеристики та виробник захищеного смартфона залишаються в таємниці.

Теги: Політика Дональд Трамп США смартфон
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