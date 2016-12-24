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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Спокій Путіна – це трагедія для нас, – журналіст
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спокій Путіна – це трагедія для нас, – журналіст

23:19, сьогодні 51 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / gettyimages.com

Спокій російського президента Володимира Путіна означає "заморожену" ситуацію на Донбасі.

Таку думку висловив у коментарі "Радіо Свободі" журналіст, телерадіоведучий Матвій Ганапольський.

"Спокій Путіна – це трагедія для нас. Давайте говорити відверто. Тому що його спокій – це означає абсолютно «заморожену» ситуацію на Донбасі. Тому, наприклад, мене його спокій не влаштовує. Його спокій – він сидить у Кремлі і готується до нових президентських виборів у 2018 році, а на Донбасі стріляють", – наголошує журналіст.

Читайте також: Український журналіст поділився враженнями від прес-конференції Путіна

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Росії
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