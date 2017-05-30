США більше не є провідною державою, – глава МЗС Німеччини

Глава МЗС ФРН Габріель Зігмар вважає, що за президенства Дональда Трампа Америка перестала бути провідною державою Заходу.

На думку дипломата, американці більше не можуть вважатися важливою нацією, повідомляє Der Spiegel.

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Причиною цього, за словами німецького дипломата, є невдалий саміт "Великої сімки", який "став, на жаль, сигналом того, що співвідношення сил на міжнародній арені змінилося".

Захід трохи зменшився,

– підкреслив Габріель.

Міністр жорстко критикує внутрішню та зовнішню політику Трампа, зазначаючи, що проблеми з міграцією у США лише посиляться після того, як лідер Америки не дійшов згоди із західними політиками. За словами політика, причинами міграції є зміни клімату, війни та політичні і релігійні переслідування.

"Через американський ізоляціонізм ці проблеми тільки посиляться", – упевнений дипломат.

Також Габріель негативно ставиться до виходу США з кліматичної .угоди.

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"Адміністрація Трампа хоче вийти з угоди щодо клімату, наростити військову присутність у кризових регіонах і не впускати в країну людей з певних релігійних кіл. Якщо європейці не протидіятимуть цьому, потоки мігрантів в Європу збільшаться. Той, хто не буде чинити опір політиці США, стане співучасником", – заявив Габріель.