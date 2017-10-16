США і Південна Корея почали масштабні навчання під носом у Кім Чен Ина

США і Південна Корея 16 жовтня почали спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

У маневрах, які триватимуть до 20 жовтня, задіяні близько 40 кораблів. Серед них є і потужний американський атомний авіаносець "Рональд Рейган".

Влада КНДР вже назвала дії американських і південнокорейських військових "тренуванням перед війною".

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