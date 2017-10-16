США і Південна Корея почали масштабні навчання під носом у Кім Чен Ина
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США і Південна Корея 16 жовтня почали спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
У маневрах, які триватимуть до 20 жовтня, задіяні близько 40 кораблів. Серед них є і потужний американський атомний авіаносець "Рональд Рейган".
Влада КНДР вже назвала дії американських і південнокорейських військових "тренуванням перед війною".
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Джерело: 24 Канал
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