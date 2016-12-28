Стало відомо, коли суд займеться Царьовим

Шевченківський районний суд Києва має намір 31 січня 2017 року почати розгляд кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олега Царьова.

Як йдеться в судовій повістці, опублікованій в офіційному виданні "Урядовий кур’єр", 31 січня відбудеться підготовче засідання. У повістці зазначено що у разі неявки Царьова справу будуть розглядати в порядку спеціального (заочного) судочинства.

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Царьова обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. У березні цього року Генпрокуратура повідомила про завершення розслідування справи щодо Царьова і направлення до суду обвинувального акту щодо нього.