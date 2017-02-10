Стало відомо, у яку захмарну суму обійдеться "стіна Трампа"

Міністерство національної безпеки США оцінило вартість будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

За їхніми підрахунками, такий об’єкт обійдеться США у 21,6 мільярда доларів, а саме будівництво може зайняти до трьох років.

Про це пише CNBS з посиланням на звіт американського міністерства внутрішньої безпеки.

Trump border 'wall' reportedly will cost $21.6 billion, take 3.5 years to build https://t.co/xntBCxpFZS — CNBC (@CNBC) 9 лютого 2017 р.

План, який підготували експерти відомства, передбачає будівництво 2 тисяч кілометрів стін і парканів, які мають спорудити до 2020 року.

Сам проект "стіни Трампа" мають презентувати вже в найближчі дні.

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Екперти вже зазначають, що сума у 21,6 мільярда значно перевищує ту, яку досі озвучували в офіційних колах.

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп говорив, що стіна на кордоні з Мексикою обійдеться у 12 мільярдів доларів.

Нагадаємо, указ про будівництво стіни між США та Мексикою Дональд Трамп підписав одним з перших після інавгурації на посаді президента США.