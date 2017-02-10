Терористи підрахували, скільки людей зібралося попрощатися з "Гіві"

Заходи у Донецьку щодо відправлення на той світ терориста Михайла Толстих, більш відомого як "Гіві, зібрали кілька десятків тисяч людей.
Зокрема, так стверджують у прес-службі адміністрації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
За інформацією незаконного збройного формування, поховати лідера тергрупи "Сомалі" прийшло близько 55 тисяч осіб.
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Нагадаємо, уранці 8 лютого внаслідок теракту загинув бойовик Михайло Толстих, більш відомий як "Гіві".
За попередніми результатами "розслідування", загибель бойовика відбулася в результаті атаки з вогнемета "Джміль", який є на озброєнні лише російської армії.
10 лютого у Донецьку відбулася церемонія прощання з лідером кримінального угруповання "Сомалі".